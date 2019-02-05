تقارير: نادِ إنجليزي مستعد لدفع 15 مليون لضم تريزيجيه.. ووكيل لاعبين: لدينا عروض جادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية تركية، عن وجود رغبة من جانب نادي فولهام الإنجليزي في ضم المصري محمود حسن "تريزيجيه" مقابل 15 مليون يورو.

ووفقًا لما جاء في موقع قناة سبور إكس التركية، فإن النادي الإنجليزي يرغب في التعاقد مع تريزيجيه لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل.

التقارير التركية جاءت بالتزامن مع حديث ويليام دافيلا وكيل اللاعبين، الذي أكد على وجود عروض وصفها بأنها جادة لتريزيجيه.

وتحدث دافيلا عبر إذاعة راديو سبور التركية، حيث قال: "تريزيجيه حزين، الجميع يعتقد أنه حان وقت التغيير بالنسبة له، لدينا عروض جادة للغاية له".

وكانت تقارير تركية أخرى قد تطرقت إلى مستقبل تريزيجيه أمس، الأثنين، حيث أكدت على وجود وعد من جانب قاسم باشا بالاستغناء عن تريزيجيه مع نهاية الموسم لصالح جالاتا سراي.

الجدير بالذكر أن الحديث عن مستقبل تريزيجيه بدأ منذ عدة شهور ماضية، بعدما تحدثت تقارير أجنبية عن وجود رغبة من أندية تركية، إنجليزية وإيطالية بضمه.