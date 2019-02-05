مهاجم ليفربول السابق: نحن مهددون بفقدان صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد إيميل هيسكي مهاجم نادي ليفربول السابق، أن فريقه مهدد بفقدان محمد صلاح في حال عدم القدرة على الفوز بلقب الدوري الإنجليزي "بريميرليج" في الموسم الجاري.

وأشار هيسكي في تصريحات لجريدة دايلي إكسبريس الإنجليزية، إلى أن رحيل صلاح المحتمل سبق وأن حدث مع عدد من لاعبي ليفربول من قبل.

وقال مهاجم ليفربول السابق: "دائمًا ما تتواجد على ليفربول من رحيل لاعبيه بسبب عدم الفوز بالدوري".

وأكمل: "العلاقة بين اللاعبين وجماهير ليفربول دائمًا ما تكون على ما يرام، لأن الجميع يرغب في الفوز بلقب الدوري".

واختتم: "لا أقول أن صلاح لن يرحل، هناك العديد من الأسباب التي تجعله يبقى، الأمر نفسه ينطبق على فيرمينو وماني".

الجدير بالذكر أن ليفربول تعادل خلال آخر مواجهتين في البريميرليج مع ليستر سيتي ووست هام، ليصبح الفارق بينه وبين مانشستر سيتي "الوصيف" ثلاث نقاط فقط.