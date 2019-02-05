خافيير أجيري كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال حضر المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إلى ستاد بتروسبورت لمتابعة لقاء الأهلي وإنبي، مساء اليوم الثلاثاء، المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز. مساء اليوم الثلاثاء، المؤجل من الجولة الثالثة عشرة للدوري الممتاز. وتواجد أجيري في المقصورة الرئيسية لاستاد بتروسبورت بجانب بعض معاونيه لمتابعة المباراة. ويجري لاعبو الفريقين الإحماء قبل انطلاق المباراة في السادسة مساء اليوم.

كانت هذه تفاصيل خبر خافيير أجيري يحضر مباراة الأهلي وإنبي في الدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.