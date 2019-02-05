- 1/2
- 2/2
أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أنه يتمنى مشاركة ميسي بعد الأنباء حول عدم إمكانية مشاركة ميسي للإصابة في مباراة كلاسيكو، الغد، ضمن ذهاب كأس ملك إسبانيا.
وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة "غياب ميسي ؟ في كرة القدم من الافضل أن يلعب جميع اللاعبين في كل المباريات، أنا لا أُحب أن يوقفهم شيئا".
يلعب ، هذا شيء لا يؤثر علينا ، و لا على استعدادنا للمباراة".
وأضاف "سواء لعب ميسي او لم
وواصل سولاري: "إن الكلاسيكو هي مباراة رائعة بين فريقين بينهما الكثير من التنافس ، تماماً مثل ريفربليت بوكا جونيورز، انتر و ميلان ، وأيضا اتلتيكو مدريد وريال مدريد".
وعن مشاركة ڤينيسيوس "هل اصبح ڤينيسيوس أساسيا بشكل لا
واستدرك "جدول المباريات ؟ آمل أن لا يكون اختياره متعمدا، نريد الفوز بجميع المسابقات، لدينا منافسة في نهاية الأسبوع وأخرى في الأسبوع المقبل ، لكن علينا التركيز على المباراة غدًا فقط".
واستطرد "علينا التركيز على مباراة الغد فقط ، كل منافسة لها ظروفها الخاصة".
وتابع "إن اختيار التشكيلة هو الشيء الأكثر تعقيدا في مهمتي. الشيء المهم هو أن الجميع وضع مواهبهم و طاقتهم وجهودهم لخدمة الفريق".
كانت هذه تفاصيل خبر سولاري: أتمنى مشاركة ميسي وجدولنا مضغوط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.