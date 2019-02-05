سولاري: أتمنى مشاركة ميسي وجدولنا مضغوط

سولاري

كتب: محمد معتز صلاح الدين

أكد سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد أنه يتمنى مشاركة ميسي بعد الأنباء حول عدم إمكانية مشاركة ميسي للإصابة في مباراة كلاسيكو، الغد، ضمن ذهاب كأس ملك إسبانيا.



‏وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي لمباراة برشلونة "غياب ميسي ؟ في كرة القدم من الافضل أن يلعب جميع اللاعبين في كل المباريات، أنا لا أُحب أن يوقفهم شيئا".



‏وأضاف "سواء لعب ميسي او لم

يلعب ، هذا شيء لا يؤثر علينا ، و لا على استعدادنا للمباراة".‏وواصل سولاري: "إن الكلاسيكو هي مباراة رائعة بين فريقين بينهما الكثير من التنافس ، تماماً مثل ريفربليت بوكا جونيورز، انتر و ميلان ، وأيضا اتلتيكو مدريد وريال مدريد".

وعن مشاركة ڤينيسيوس "هل اصبح ڤينيسيوس أساسيا بشكل لا

جدال فيه ؟ بالطبع لا، لا يوجد في عالم كرة القدم لاعب لا يُمس".

‏واستدرك "جدول المباريات ؟ آمل أن لا يكون اختياره متعمدا، نريد الفوز بجميع المسابقات، لدينا منافسة في نهاية الأسبوع وأخرى في الأسبوع المقبل ، لكن علينا التركيز على المباراة غدًا فقط".

‏واستطرد "علينا التركيز على مباراة الغد فقط ، كل منافسة لها ظروفها الخاصة".

‏وتابع "إن اختيار التشكيلة هو الشيء الأكثر تعقيدا في مهمتي. الشيء المهم هو أن الجميع وضع مواهبهم و طاقتهم وجهودهم لخدمة الفريق".