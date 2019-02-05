بالصور.. الجونة يعيد حسام غالي للعب الكرة

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم واصل الفريق الأول استعداداته لمواجهة الإنتاج الحربي في الدوري خلال معسكره المغلق بالغردقة بمشاركة جميع اللاعبين. بمشاركة جميع اللاعبين. شارك أكرم توفيق، لاعب خط الوسط، مرتديا القناع الواقي على الأنف كإجراء وقائي. وشهد المران مشاركة حسام غالي، مدير الكرة، في التقسيمة لتحفيز اللاعبين.

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