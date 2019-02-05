محمد عودة بعد الفوز على دجلة: بتروجت لن يهبط للقسم الثاني

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أعرب محمد عودة المدير الفني الجديد لفريق بتروجت عن سعادته بالفوز على وادي دجلة وتحقيق أول ثلاث نقاط له مع الفريق.
وقال عودة في تصريحات لقناة نايل سبورت، ان الفوز على دجلة جاء بتوفيق من الله أولا ونتيجة عملالاجهزة الفنية السابقة، لافتا الى انه درس وادي دجلة جيدا وتعمد غلق الملعب أمام دجلة خاصة وانه فريق محترم يملك لاعبين مميزين وكان لا بد من اللعب أممهم بتحفظ، والحمد
وأتم بأن المنافسة في قاع الجدول صعبة جدا وبتروجيت في مكانة لا تليق به خاصة وانه فريق كبير يملك كل مقومات اللعب بين الكبار، فمجلس الاداراة يدعم الفريق بشكل كبير، ولدينا لاعبين مميزين، ولدينا أصرار على البقاء في الدوري، مؤكدا ان بتروجت لن يهبط للقسم الثاني.
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