مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر في الدوري الممتاز

القاهرة - بوابة الوفد

تقدم بوابة الوفد خدمة مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر مباراة الأهلي ضد إنبي والتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب بتروسبورت في المواجهة المؤجلة من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وإنبي عبر قناتي أون سبورت والنيل الرياضية بصوت المعلق الرياضي أيمن الكاشف ويقود اللقاء الحكم محمد الصباحي ويساعده الثنائي أحمد توفيق طلاب على وشريف عبدالله

والحكم الرابع عمرو رمضان.

ومن خلال الشاشة التالية يمكنكم مشاهدة ماتش الأهلي ضد إنبي بجودة عالية وبدون إعلانات حيث يبحث فريق الأهلي عن الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على الدوري بينما يأمل إنبي الخروج بأفضل نتيجة ممكنة من اللقاء.

مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي ..