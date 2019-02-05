بيراميدز: لن نقاضي القيعي والمنيسي ونطالب بالاعتذار بسبب "المنشور المزيف"

أحمد عفيفي متحدث نادي بيراميدز

كتب - محمد اللاهوني

أبدى أحمد عفيفى المتحدث الرسمى لنادى بيراميدز اندهاشه الشديد من الهجوم الذى تعرض له من قبل المهندس عدلى القيعى وإبراهيم المنيسى مقدمى برنامج " ملك وكتابة " عبر قناة النادى الأهلى فى حلقة أمس .

وقال عفيفى عبر صفحته علي الفيس بوك أن القيعى والمنيسى هاجماه بدون وجه حق بسبب " منشور مزيف " على موقع التواصل الإجتماعى " فيس بوك " اسند إليه ، مشيرا إلى أن الجميع يعلم

إنه منشور مزيف بعد تأكيده على ذلك بكتابة " منشور " خاص له أكد خلاله أنه ليس له أى علاقة بهذا المنشور المزيف الذى اسند إليه من قبل أحد الأشخاص .

وأضاف إنه يفترض حسن الظن في القيعى والمنيسى بانهم لا يعملا أن المنشور " مزيف " مؤكدا أنه كان على فريق الإعدادا الخاص ببرنامج " ملك وكتابة

" أن يبذل جهدا أكثر ويبحث عن المعلومات الصحيحة قبل توجيه أى اتهامات غير صحيحة ضد اى شخص .

ورفض عفيفى تماما فكرة رفع دعوى قضائية او التقدم بشكوي في المجلس الاعلي للإعلام ضد مقدمى برنامج " ملك وكتابة " لان هذا ليس أسلوبه بنهج مثل هذه الطرق حتي لو كان القانون معه

مؤكدا إنه لاتوجد لديه اَي مشاكل في حالة الاختلاف في الرأي طالما كان بدون أساءه او تزيف للواقع

مشيرا إلى إن القيعي والمنسي وجب عليهما الاعتذار على هذا الهجوم غير الصحيح نتيجة أن المنشور من الأساسى " مفبرك "