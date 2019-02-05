شاهد.. بتروجت يهزم دجلة بهدف مثير ويشعل صراع البقاء في الدوري

حقق فريق بتروجت فوزا مهما على نظيره وادي دجلة بهدف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري المصري الممتاز.
سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب أحمد عبدالرسول في الدقيقة 59 من عمر اللقاء.
جاء الشوط متوسط المستوى، وحاول لاعبو وادي دجلة السيطرة على مجريات اللعب، ولكن من دون خطورة على المرمى،في حين اكتفى لاعبو بتروجيت بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، ولكن من دون فرص حقيقية على المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي.
ومع بداية الشوط الثاني يحاول كلا الفريقين الوصول إلى مرمى الآخر وينجح بتروجيت في تسجيل هدف المباراة في الدقيقة 59 بقدم أحمد عبدالرسول، قبل ان يتراجع
بهذا الفوز رفع بتروجت رصيده إلى النقطة 18 يقبع بها في المركز الأخير بجدول الدوري، في حين تجمد رصيد وادي دجلة عند النقطة 20 في المركز قبل الأخير.
شاهد هدف بتروجت في شباك وادي دجلة
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