اتحاد الكرة يعلن قرارات الاجتماع برؤساء الأندية في مؤتمر حصفي غدًا

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اجتماعا مع رؤساء الأندية ال 18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز في الثانية ظهر غد الأربعاء 6 فبراير بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة في ضوء المستجدات ظهر غد الأربعاء 6 فبراير بالمقر الرئيسي للاتحاد بالجزيرة لبحث كل الأمور المتعلقة بالمسابقة في ضوء المستجداتعلى الساحة الكروية. وسوف يبدأ اتحاد كرة القدم في استقبال وسائل الإعلام في الرابعة عصرا بقاعة المؤتمرات من أجل المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بهذه المناسبة لإعلان ما توصل إليه الاجتماع من قرارات.

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