رياضة | لاعبو الأهلي يصافحون علي ماهر قبل مواجهة إنبي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو الأهلي يصافحون علي ماهر قبل مواجهة إنبي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص حسام عاشور ورمضان صبحي وأحمد حمودي وباسم علي لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مصافحة علي ماهر المدير الفني لفريق إنبي. وعقب نزول رباعي الفريق الأحمر إلى قاموا بالتوجه لدكة بدلاء إنبي لمصافحة علي ماهر، حيث تربطهم به علاقة قوية. ويواجه الأهلي مضيفه إنبي بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

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