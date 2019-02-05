رياضة | رونالدو يحاول إقناع زميله السابق بالإنضمام إلى يوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو يحاول إقناع زميله السابق بالإنضمام إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، يحاول إقناع النجم الكولومبي خاميس رودريجيز إلى صفوف اليوفي، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ميرور" البريطانية، فقد قام كريستيانو رونالدو بالاتصال بخاميس رودريجيز لمحاولة إقناعه بالانضمام الى يوفنتوس بدلاً من نادي أرسنال الإنجليزي في الصيف القادم.

الجدير بالذكر أن رودريجيز، يعاني من العديد من المشاكل في ناديه الحالي بايرن ميونيخ الألماني، خاصة لسوء علاقته مع المدير الفني النمساوي نيكو كوفاتش، مما قد يسهل من رحيله عن صفوف البافاري.