رياضة | ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثنائي ليفربول مهدد بالغياب عن مواجهة بورنموث بالدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي نادي ليفربول ضد منافسه فريق بورنموث، يوم السبت القادم على ملعب الانفيلد، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب ثنائي وسط ليفربول "هيندرسون - فينالدوم" عن مباراة وست هام بالامس، والتي انتهت بنتيجة هدف لكل فريق على ملعب لندن.

وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ليفربول إيكو، إن ثنائي وسط ليفربول مهدد بالغياب عن مباراة بورنموث القادمة بالبريميرليج.

وتأثر أداء نادي ليفربول بالأمس بغياب الثنائي، حيث شهد خط الوسط ضعفا كبيرا ضد نادي ويست هام، مما أدى إلى فقدان الفريق نقطتين في سباق البطولة.