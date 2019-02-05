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رياضة | نجم ليفربول: لا نشعر بالتوتر.. وسنعود أقوى

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم : لا نشعر بالتوتر.. وسنعود أقوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد النجم الاسكتلندي أندي روبرتسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أنه لن يقول إن فريقه يشعر بالتوتر والضغط، خاصة أن الفارق بين فريقه المتصدر وبين مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني لـ3 نقاط.
وقال روبرتسون في تصريحات صحفية: "هل قال أحد ذلك عندما خرج السيتي خالي الوفاض من مباراتي بالاس وليستر ؟ لا أعتقد أن أحدًا قال ذلك".

وأضاف: "الكثير من الناس يتحدثون عن الضغط لأننا لم نكن في هذا الموقف من قبل لكننا لا نزال في فبراير، أعتقد أن على الجميع أن يسترخي ويحاول الاستمتاع بما تبقى من الموسم إن كنتَ فردًا من الجماهير".

واختتم بقوله: "فرق أخرى كثيرة تود أن تكون في نفس مكاننا ولذا فإن التوتر لا يظهر داخل غرفة الملابس، إنها مجرد نتيجتين سيئتين ومستويين سئيين وهذا أمر يحدث خلال موسمٍ طويل. ربما سنعود فيما بعد لنرى أنها كانت نقطة جيدة لنا".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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