رياضة | نجم ليفربول: لا نشعر بالتوتر.. وسنعود أقوى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول: لا نشعر بالتوتر.. وسنعود أقوى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "الكثير من الناس يتحدثون عن الضغط لأننا لم نكن في هذا الموقف من قبل لكننا لا نزال في فبراير، أعتقد أن على الجميع أن يسترخي ويحاول الاستمتاع بما تبقى من الموسم إن كنتَ فردًا من الجماهير".
واختتم بقوله: "فرق أخرى كثيرة تود أن تكون في نفس مكاننا ولذا فإن التوتر لا يظهر داخل غرفة الملابس، إنها مجرد نتيجتين سيئتين ومستويين سئيين وهذا أمر يحدث خلال موسمٍ طويل. ربما سنعود فيما بعد لنرى أنها كانت نقطة جيدة لنا".
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