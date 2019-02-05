رياضة | سولاري يتجاهل ميسي ويصدم ڤينيسيوس قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يتجاهل ميسي ويصدم ڤينيسيوس قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد الإسباني خلال مؤتمر صحفي قبل مواجهة برشلونة في مباراة الكلاسيكو المقرر إقامتها غدًا في ذهاب الدور نصف النهائي بكأس ملك إسبانيا.
وقال سولاري في تصريحاته التي نقلتها صحيفة ماركا الإسبانية: إن إعداد التقويم هو على الأقل يثير فضولي لكننا لا نستطيع أن نفعل أي شيء.
وأضاف: الكلاسيكو مباراة رائعة بين فريقين بينهما الكثير من التنافس ، تماماً مثل ريفربليت وبوكا جونيورز ، إنترميلان وآي سي ميلان ، وأيضا أتلتيكو مدريد وريال مدريد.
وبسؤاله ، هل أصبح ڤينيسيوس جونيور لاعبًا أساسيًا بشكل لا جدال فيه؟ ، أكد سولاري: بالطبع لا، لا يوجد في عالم كرة القدم لاعب لا يُمس.
وتابع: نريد الفوز بجميع المسابقات ، لدينا منافسة في نهاية الأسبوع وأخرى في الأسبوع المقبل ، لكن علينا التركيز على المباراة غدًا فقط.
وأردف: علينا التركيز على مباراة الغد فقط ، كل منافسة لها ظروفها الخاصة.
وعن جدول المباريات المزدحم والقوي للريال ، قال سولاري: آمل ان لا يكون اختياره متعمداً.
وبسؤاله هل لحظة الحقيقة قد حانت؟ ، أجاب سولاري: كل المباريات التي خضناها و سنخوضها من لحظات الحقيقة، لا يوجد فرق بين مباراة وأُخرى.
وعن إحباط إيسكو ، قال سولاري: الجميع يُركز ويضع كل طاقته على مباراة الغد ، بما فيهم إيسكو.
وعن غياب ميسي؟ ، قال سولاري: في كرة القدم من الأفضل أن يلعب جميع اللاعبين في كل المباريات ، أنا لا أُحب أن يوقفهم شيء.
وأتم: سواء لعب ميسي أو لم يلعب ، هذا شيء لا يؤثر علينا ، و لا على استعدادنا للمباراة.
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