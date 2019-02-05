رياضة | سولشاير: أركز على توصيل هذه الأفكار للاعبين خلال التدريبات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: أركز على توصيل هذه الأفكار للاعبين خلال التدريبات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أنه يحب العمل مع اللاعبين الذين يريدون التطور، سواء كان هنا أو في نادي ابنتي.

وقال سولشاير خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة فولهام بالدوري الإنجليزي: "أحب التحدث لهم ومساعدتهم وإعطائي لهم افكاري، والتدريب يتمحور حول ذلك. التدريب يتمحور حول تطوير اللاعبين، ليس أي شيء غير ذلك فالواقع".

وأضاف: "أحب التدريبات المختصة بحالات 1 ضد 1. لست انا فقط، بل مايك [فيلان]، ديمبسي، ماكينا، كاريك، الفاريز. نحن جهاز فني كبير، صحيح أني من يتخذ القرارات، لكني أعطي المسؤولية والثقة للجميع".

وواصل: "لدينا العديد من اللاعبين لنتحدث لهم، لا يوجد الكثير من الأمور التي يمكن أن اقولها لدي خيا حول الحراسة ولا يعرفها مسبقًا".

وتابع: "عليك ان تجد الطريقة التي تربحك المباريات. وهذا لا يأتي مني فقط او كاريك او فيلان او ماكينا لنخبرهم سلفًا. كل مباراة مختلفة، ربما نسجل أولًا او العكس، وفي كل حالة هناك ظروف مختلفة. لذا علينا أن نتخذ قرارات بناءً من خبرتنا وجودتنا بناءً على ذلك".

وأكمل: "قدمت الى هنا رفقة فيلان لنعطي اللاعبين الذين نؤمن بهم الثقة لأننا حقًا نثق بهم. هم متواجدون هنا بسبب جودتهم وتميزهم، ومانشستر يونايتد لا يوقع مع لاعبٍ ابدًا بدون امتلاكه لشيء مميز أو عامل خاص فيهم".

واستطرد: "نحن نتحدث لهم ونحفزهم شخصيًا، لكن اعطاء اللاعبين الثقة من خلال التحدث لهم شيء، وأن يثقوا بأنفسهم من خلال التدرب شيء آخر".

واختتم بقوله: "لقد قاموا بفعل ذلك بأنفسهم، ولقد سجلوا ضد كارديف واستمتعوا بذلك، وهذا أعطاهم دفعة معنوية كبيرة".