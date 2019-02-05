رياضة | راموس يهدد برشلونة بتصريح ناري قبل الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر راموس يهدد برشلونة بتصريح ناري قبل الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سيرجيو راموس مدافع فريق ريال مدريد الإسباني عن مواجهة برشلونة يوم غد الاربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بملعب الكامب نو.

وقال راموس خلال تصريحاته اليوم عن المباراة: بعد خروج كريستيانو أصبحت المسؤول الأول عن تسديد ضربات الجزاء ، لقد اقتربنا من الصدارة بعد تعثر البارسا وانتصارنا في الجولة الاخيرة بالليغا.

واضاف راموس: في الكأس سنقاتل للوصول إلى النهائي سنحاول الخروج من ملعب الكامب نو بنتيجة إيجابية قبل خوض لقاء العودة في البرنابيو.

ويدخل ريال مدريد اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز في اللقاء السابق، فيما تعادل برشلونة مع فالنسيا في لقاء شهد إصابة ليونيل ميسي.