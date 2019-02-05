رياضة | عبد الحفيظ يتفقد أرضية ملعب بتروسبورت قبل لقاء إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ يتفقد أرضية ملعب بتروسبورت قبل لقاء إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وطارق سليمان وسباتستيان المدرب المساعد على تفقد أرضية ملعب بتروسبورت فور وصول الفريق ملعب المباراة.

ويستعد الاهلي لمواجهة انبي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء على ملعب بتروسبورت وذلك ضمن مؤجلات الدوري الممتاز.

وكانت حافة الأهلي قد وصلت منذ قليل إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان لاسارتي المدير الفني، قرر استبعاد هشام محمد لاعب الفريق، من المباراة بعد شعورة بارتفاع درجة حرارة وتعرضة لنزلة برد شديدة.

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.