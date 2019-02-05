رياضة | حافلة الأهلي تصل بتروسبورت لمواجهة إنبي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حافلة الأهلي تصل بتروسبورت لمواجهة إنبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت منذ قليل حافلة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى ملعب بتروسبورت لمواجهة إنبي، ضمن منافسات الدوري العام.

وكان لاسارتي المدير الفني، قرر استبعاد هشام محمد لاعب الفريق، من المباراة بعد شعورة بارتفاع درجة حرارة وتعرضة لنزلة برد شديدة.

ويلتقي الأهلي إنبي، مساء اليوم على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري الممتاز.