رياضة | سولشاير: السير أليكس فيرجسون قدوتي.. وإيماني باللاعبين كامل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: السير أليكس فيرجسون قدوتي.. وإيماني باللاعبين كامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه رأي من لاعبي فريقه هدفًا مثل الذي تم تسجيله ضد آرسنال في 1997، وبعض المرتدات ضد آرسنال في 2009.

وقال سولشاير خلال مؤتمر صحفي: "لقد كانت هجمة مرتدة سجلتها ضد آرسنال في 1997. حتى وإن اختلف اللاعبون لدينا، ماركوس [راشفورد] وانتوني [مارسيال] لا يختلفون كثيرًا عن كريستيانو [رونالدو] ووين [روني]".

وأضاف: "وجيسي لينجارد لا يختلف عن بارك جي سونج، يوجد الكثير من المتشابهات، ولا يجب أن ننسى هذه المباريات، لأنها جزء لا يتجزأ من تاريخنا".

وبسؤواله عن استشهاده بسير أليكس فيرجسون حينما كان [سولشاير] لاعبًا ؟ اجاب سولشاير: "الآن عرفت لماذا كان المدرب يأتي مبكرًا للتدريبات. أود أن اعرف لماذا كنت انام كثيرًا حينما كنت لاعبًا ؟".