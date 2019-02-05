كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولشاير: السير أليكس فيرجسون قدوتي.. وإيماني باللاعبين كامل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشار أولي جونار سولشاير، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، إلى أنه رأي من لاعبي فريقه هدفًا مثل الذي تم تسجيله ضد آرسنال في 1997، وبعض المرتدات ضد آرسنال في 2009.
وقال سولشاير خلال مؤتمر صحفي: "لقد كانت هجمة مرتدة سجلتها ضد آرسنال في 1997. حتى وإن اختلف اللاعبون لدينا، ماركوس [راشفورد] وانتوني [مارسيال] لا يختلفون كثيرًا عن كريستيانو [رونالدو] ووين [روني]".
وأضاف: "وجيسي لينجارد لا يختلف عن بارك جي سونج، يوجد الكثير من المتشابهات، ولا يجب أن ننسى هذه المباريات، لأنها جزء لا يتجزأ من تاريخنا".
وبسؤواله عن استشهاده بسير أليكس فيرجسون حينما كان [سولشاير] لاعبًا ؟ اجاب سولشاير: "الآن عرفت لماذا كان المدرب يأتي مبكرًا للتدريبات. أود أن اعرف لماذا كنت انام كثيرًا حينما كنت لاعبًا ؟".
وواصل: "لقد كان يحب عمله اليس كذلك ؟ هذا كل ما كنت آمله وما أتوقعه حقيقةً، بل وأكثر من ذلك".
وتابع: "تجربتك في كارديف ؟ لم يكن أفضل قرار ليتم إتخاذه بأمانة، لكن أن تحيى لتتعلم. لقد كان نادٍ مختلف وبحالة مختلفة لآتي اليها".
واستطرد: "انا اعرف الثقافة والهوية الخاصة بهذا النادي [مانشستر يونايتد] وكذلك اسلوب اللعب، وهو يناسبني أكثر من الأندية التي تصارع في مؤخرة جدول الترتيب. لم أكن جاهزًا لهذا النوع من القتال، وانا لا أقول بأني لم اكن جاهزًا للبريميرليغ، لأن هناك فارقًا كبيرًا".
وأكد بقوله: "ايماني هو أن اثق باللاعبين، ولأثق بهم، يجب أن يلعبوا بالطريقة الصحيحة. نحاول أن نستحوذ على الخصوم، وأن نفوز عليهم بالطريقة الصحيحة، وأن نلعب كالطريقة التي نلعبها الآن مع مانشستر يونايتد".
واختتم في هذا السياق: "كان علي نقل هذه الثقافة الى مجموعة من اللاعبين في فريق يصارع على البقاء وعدم الهبوط، أتمنى أنك فهمت ما اعني".
كانت هذه تفاصيل خبر رياضة | سولشاير: السير أليكس فيرجسون قدوتي.. وإيماني باللاعبين كامل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الفجر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.