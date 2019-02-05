رياضة | "سيلفي" لحكام الأهلي وإنبي في بتروسبورت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "سيلفي" لحكام الأهلي وإنبي في بتروسبورت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طاقم حكام مباراة إنبي أمام الأهلي، على التقاط بعض الصور "سيلفي" وذلك فور وصولهم ستاد بتروسبورت الذي يحتضن المباراة.

ويواجه الأهلي مضيفه إنبي في السادسة من مساء اليوم، في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز.

ويتكون طاقم حكام المباراة من محمد الصباحي حكم ساحة ويعاونه احمد توفيق وشريف عبدالله ، وعمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكما خامسا.