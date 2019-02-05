رياضة | إيسكو في خطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيسكو في خطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الدولي الإسباني فرانشيسكو إيسكو لاعب وسط فريق ريال مدريد الإسباني، في خطر وعلى وشك الاختفاء.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن كلا من راموس ، بنزيما ، فاران ، كورتوا ، كارفاخال ، فاسكيز ، مارسيلو ، فينيسيوس ، كروس ،سيبايوس ، كاسيميرو ، لورينتي ، اودريوزولا ، بيل ، ريجيلون ، فالفيردي ، ناتشو ... وإيسكو.

ويجب عليك الذهاب إلى المركز التاسع عشر في قائمة ترتيب الدقائق التي لُعبت تحت قيادة سانتياجو سولاري للعثور على إيسكو، وهذا يدل عن مدى قلة إستخدامه.

اللاعبون ذوو الإصابات الطويلة الأمد مثل خيسوس فاييخو، وماريانو دياز وماركو أسينسيو هم فقط من ظهروا أقل منه ب464 دقيقة، ومع ثلاث مباريات فقط من الواضح أن اللاعب بعيد على أن يكون لاعب هام في تشكيلة سولاري.

لا تبدو الأمور انها سوف تتحسن ، وإذا كان هناك أي شيء آخر فإنه مع المباريات القليلة القادمة قد تتدهور حالته ومع عودة اللاعبين من الاصابة من المحتمل أن يتم إرسال إيسكو الى المدرجات.

ولعب الكلاسيكو أمر معقد بالنسبه له لأنه لن يبدأ وسيكون من الصعب عليه أن يكون خارج قائمة الفريق.

لدى سولاري دائماً حارس مرمى ، ناتشو ، مارسيلو أو ريجيلون بالإضافة إلى يورينتي على الدكة كبدلاء ثابتين ويترك ثلاثة مقاعد فقط فارغة.

واحده من تلك المقاعد ستكون لأسينسيو والثاني لواحد من بيل أو فينسيوس مما يترك الأخير إما لماريانو أو سيبايوس أو ايسكو.

نجم ريال بيتيس السابق لديه 810 دقيقة تحت سولاري مما يجعله أكثر احتمالا من إيسكو، في حين أن ماريانو هو الرقم 9 الوحيد بعد بنزيما.

ريال مدريد سيعلن عن القائمة النهائية صباح الأربعاء على الرغم من أن اللاعبين على الأرجح عرفوا ذلك بعد ظهر اليوم.

مسيرة ايسكو دائما ما كانت بين الصعود والهبوط ، ولكن هذه وبلا شك أسوأ فترة له، حيث انه اختفى بالكامل منذ نوفمبر ويزداد الوضع سوءً كل يوم، الموسم انتهى بالنسبة له وينتظر فقط ان ينتهى.

عندما بدأ اول مباراة كأساسي له مع سولاري ضد ميليله إعتقد الجميع أن سولاري أراد قبلها فقط إعطائه راحه بعد خضوعه لعملية التهاب الزائدة الدودية.

والآن السؤال هو ماذا سيحدث في نهاية الموسم ، فإذا استمر سولاري فعليه أن يرحل لأن الوضع سوف يتغير.

دائما ما كانت رغبة ايسكو هي البقاء في مدريد ولكن الان !!! ..