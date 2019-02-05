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رياضة | أسطورة ألمانيا: دوري الأبطال لن يخرج عن ريال وبايرن ويوفنتوس

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أشار النجم الألماني السابق باستيان شفاينشتايجر، لاعب بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد سابقًا، إلى تذكره جيدًا مواجهة البايرن لريال مدريد الإسباني وكانت المرة الأولى بالنسبة له في 2003 في ملعب سانتياجو برنابيو.
وقال شفاينشتايجر خلال تصريحات لصحيفة "ماركا": "دخلت كبديل ولعبت ضد زيدان، اللعب ضد زيدان ساعدني كثيرًا، لأنك تشاهد كيف يتحرك ويحمي الكرة، كان من المستحيل إيقافه وتعلمت الكثير من هذه الأشياء".

وأضاف: "كنّا بمثابة الوحش الأسود لريال مدريد، على كلٍ فقد كان الناس يحبون المواجهات بيننا، نحترم بعضنا البعض، فزنا وخسرنا ضدهم، لكنني استمتعت باللعب في مدريد".

وأضاف: "خصم من صعُب إيقافه ؟ لطالما احترمت تلك المباراة التي قدمها دي ماريا، خسرنا 4-0 في ملعبنا. كان الأفضل، من الصعب جدًا إيقافه".

وواصل: "لاعبين إسبان تُقدِّرهم ؟ راؤول ، جوتي ، هييرو ، تشافي ، وسيرخيو راموس بالطبع".

وبسؤواله عن المفضّلين للفوز بالتشامبيونزليج ؟ قال شفاينشتايجر: "برشلونه ، ريال مدريد ، بايرن ميونخ ويوفنتوس".

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