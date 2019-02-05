رياضة | أسطورة ألمانيا: دوري الأبطال لن يخرج عن ريال وبايرن ويوفنتوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أسطورة ألمانيا: دوري الأبطال لن يخرج عن ريال وبايرن ويوفنتوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف: "كنّا بمثابة الوحش الأسود لريال مدريد، على كلٍ فقد كان الناس يحبون المواجهات بيننا، نحترم بعضنا البعض، فزنا وخسرنا ضدهم، لكنني استمتعت باللعب في مدريد".
وأضاف: "خصم من ريال مدريد صعُب إيقافه ؟ لطالما احترمت تلك المباراة التي قدمها دي ماريا، خسرنا 4-0 في ملعبنا. كان الأفضل، من الصعب جدًا إيقافه".
وواصل: "لاعبين إسبان تُقدِّرهم ؟ راؤول ، جوتي ، هييرو ، تشافي ، وسيرخيو راموس بالطبع".
وبسؤواله عن المفضّلين للفوز بالتشامبيونزليج ؟ قال شفاينشتايجر: "برشلونه ، ريال مدريد ، بايرن ميونخ ويوفنتوس".
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