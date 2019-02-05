رياضة | "مارسيلو" صداع في رأس "سولاري" قبل لقاء ريال مدريد وبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مارسيلو" صداع في رأس "سولاري" قبل لقاء ريال مدريد وبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبقى السؤال الأكبر قبل الكلاسيكو، هل يبدأ سانتياجو سولاري بـ مارسيلو أم ريجيليون ؟ سيتعين على سولاري اختيار التشكيلة الأساسية لمواجهة برشلونة في الكامب نو، واختياراته في الظهير الأيسر.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن أدوار مارسيلو وريجيليون مختلفة تمامًا، خاصة أن ريجيليون استطاع أن يثبت أنه أكثر توازنًا، وأصبح ركيزةً أساسية منذ تعيين سولاري، وانتهز ريجيليون الفرصة في الأسابيع الأخيرة واستطاع حجز مكانه في الدوري الأسباني بالرغم من أن مارسيلو استعاد مكانته في كأس الملك.

في هذا الوقت هو الاختبار الحقيقي لمكانة مارسيلو في النادي، من المفترض أن يشارك لأن المباراة في كأس الملك، ولكن صعوبة الخصم ومكانته تجعل مشاركته في محل شك.

سولاري يريد إعادة مارسيلو إلى أفضل حالاته، ومن الممكن أن يعتمد وضع مارسيلو على شيء ما، بعكس إيسكو.

وتميز ريجيليون في الأسابيع الأخيرة، يجعل الأمور معقدة بالنسبة لـ مارسيلو، أدّى وجود ريغيليون إلى توازن أكثر في الدفاع على عكس ما كان عليه الفريق مع مارسيلو، والذي كان دائمًا مستهدف من مدربي المنافسين.

لا يزال مارسيلو هو نفسه، على الرغم من أن سولاري يدرك ما يمكن أن يقدمه البرازيلي في الشق الهجومي.

الإحصائيات تشير إلى أن ريجيليون شارك في ثلاثة عشر مباراة وانتصر الفريق في عشرٍ منها، وخرج في سبعة مباريات بشباكٍ نظيفة. الآن على سولاري أن يتخذ القرار.