رياضة | سولاري يكشف استعدادات ريال مدريد للكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سولاري يكشف استعدادات ريال مدريد للكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوضح الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن إعداد التقويم هو على الأقل يثير فضوله لكنه لا نستطيع أن يفعل أي شيء.

وقال سولاري خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة برشلونة غدا بكأس الملك: "إن الكلاسيكو هي مباراة رائعة بين فريقين بينهما الكثير من التنافس ، تماماً مثل ريفر وبوكا ، انتر وميلان ، وأيضا اتلتيكو مدريد وريال مدريد".

وأضاف: "هل اصبح ڤينيسيوس اساسياً بشكل لا جدال فيه ؟ بالطبع لا، لا يوجد في عالم كرة القدم لاعب لا يُمس".

وواصل: "نريد الفوز بجميع المسابقات ، لدينا منافسة في نهاية الأسبوع وأخرى في الأسبوع المقبل ، لكن علينا التركيز على المباراة غدًا فقط".

وأكد: "علينا التركيز على مباراة الغد فقط ، كل منافسة لها ظروفها الخاصة".

وتابع: "إن اختيار التشكيلة هو الشيء الأكثر تعقيداً في مهمتي. الشيء المهم هو أن الجميع وضع مواهبهم و طاقتهم وجهودهم لخدمة الفريق".

وأكمل: "نأمل أن نقدم مباراة رائعة غداً ، كما كنا نفعل في المباريات السابقة ونفوز".

واستطرد: "كل اللاعبين يساهمون بما يملكونه ، الشيء المهم هو أننا جميعًا وكلنا نصب طاقاتنا لمصلحة الفريق".

وأردف: "غياب ميسي ؟ في كرة القدم من الافضل أن يلعب جميع اللاعبين في كل المباريات ، انا لا أُحب ان يوقفهم شيء".

وأردف قائلاً: "سواء لعب ميسي او لم يلعب، هذا شيء لا يؤثر علينا، ولا على استعدادنا للمباراة".

وحول جدول المباريات المزدحم علق قائلاً: "آمل ان لا يكون اختياره متعمداً".

وبسؤواله .. لحظة الحقيقة حانت ؟ رد بقوله: "كل المباريات التي خضناها وسنخوضها من لحظات الحقيقة، لا يوجد فرق بين مباراة و أُخرى".

واختتم بالحديث عن احباط لاعبه ايسكو في ظ عدم مشاركته مع الفريق قال: "الجميع يُركز على مباراة الغد، بما فيهم ايسكو".