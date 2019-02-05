اونلاين | رابط كورة اون لاين الأهلي ضد إنبي | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر يلا شووت

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أكد محمد فضل الله خبير اللوائح ومستشار هيئة الرياضة بالإمارات، أن اتحاد الكرة لن يستطيع إلغاء الدوري، نظرًا لأن ذلك مخالف للائحة النظام الأساسي بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

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وأوضح فضل الله في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن لائحة الفيفا تنص على زيادة انتشار كرة القدم والترويج لها، وإلغاء الدورى يتعارض مع هذا المبدأ.

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وأكمل: "إلغاء الدوري لا يندرج تحت بند معايير القوة القهرية التي تحول دون ممارسة كرة القدم في البلاد".

الأهلي ضد إنبي | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر

وأشار إلى أن هناك صعوبة أخرى في إلغاء الدوري، تتمثل في أنه لن يتم الاعتداد بنتائج الفرق والمباريات التي تم خوضها، وبالتالي لن يكون هناك هبوط، وسيكون الترتيب وفقا للموسم السابق.

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مباراة الاهلي وإنبي اليوم بث مباشر، يستعد المارد الأحمر للدخول في مواجهة شرسه أمام خصم عنيد وهو نادي إنبي مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 5 فبراير 2019 ويأتي ذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر 5-2-2019.

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ويستضيف فريق إنبي نظيره الأهلي، خلال المواجهة التي تجمع الثنائي على ملعب بتروسبورت في مسابقة الدوري المصري وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

الأهلي ضد إنبي | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر

ويخوض فريق الأهلي المواجهة المرتقبة ضد إنبي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصاراً عريضاً على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة بالجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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ويحاول المارد الأحمر حصد الثلاث نقاط خصوصاً أنه يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد خوض 16 جولة بينما إنبييتواجد بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

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وستكون مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر قناتي أون سبورتبصوت أيمن الكاشف وأيضا قناة النيل للرياضة بتعليق المتميز محمد عفيفي.

الأهلي ضد إنبي | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر

ويتيح الخليج 365 مباشر - elfagr Live HD البث المباشر لـمباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم في الدوري المصري.

رابط كورة اون لاين الأهلي ضد إنبي | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر يلا شووت