اونلاين | انطلاقة الشوط الأول : مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انطلاقة الشوط الأول : مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي، بعد قليل في مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة عشر لمسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل إنبي كلا من :- حراسة المرمى : عمرو حسام خط الدفاع : علي فوزي - رامي صبري - أحمد صابر - عمرو الحلواني خط الوسط : محمود توبة - محمد أشرف روقة - شيزار رمضان - محمود غالي - أحمد شكري خط الهجوم : محمود قاعود. ويجلس على مقاعد البدلاء كل من "محمود جاد - عبدالرحمن يحيى - إبراهيم يحيى - أحمد رفعت - عماد فتحي - جونسان ياسو - لوكا لوكمبو".

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