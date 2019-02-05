اونلاين | HD الاهلي مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر يلا شوت | كورة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر |كورة لايف Al Ahly لاي

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تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير النادي الأهلي عن سبب ظهور لاعبي الفريق في التدريبات بالملابس القديمة التي تخص شركة سبورتا، ليتحرى بدوره يلا كورة عن الأمر ويكشف السبب. مصدر داخل النادي الأهلي أكد لـ"يلا كورة" أن ظهور لاعبي الفريق بملابس سبورتا هو أمر مؤقت فقط، مشيراً إلى أن الأمر مقصوراً فقط على التدريبات، لكن في المباريات سيستمر الفريق بملابس الشركة الإنجليزية أمبرو. وكانت شركة سبورتا قد فسخت التعاقد مع النادي الأهلي ليتلقى العملاق الأحمر عرضاً من أمبرو تم تنفيذه بداية من شهر يناير الماضي. وأضاف المصدر:"شركة (أمبرو) أرسلت الملابس الجديدة على دُفعات، الدفعة الأولى كانت هي ملابس الفريق الأول، أما الدفعة الثانية فهي ملابس التدريبات لكنها لم تصل بعد، ويتوقع لها أن تصل قريباً". HD الاهلي مباشر | مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر يلا شوت | كورة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر |كورة لايف Al Ahly لاي

أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة إنبي والأهلي، للحكم محمد الصباحي. أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة إنبي والأهلي، للحكم محمد الصباحي.

ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في تمام الساعة السادسة مساءً، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 بالدوري.

ويعاون الصباحي كلا من أحمد توفيق وشريف عبدالله، بالإضافة لعمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكما خامسا.

كما يدير مباراة بتروجيت ودجلة المقررة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، الحكم صبحي العمراوي.

تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة "الأهلي" و"إنبي"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول المسابقة بـ33 نقطة، أما إنبي فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي اليوم، 6 مساءً، عبر قاتي "أون سبورت" و"نايل سبورت"، على استاد بتروسبورت.

ويسعى "الأهلي" لاقتناص الفوز اليوم، من أجل تقليل تقليل فارق النقاط بينه والزمالك متصدر الدوري وبيراميدز بالمركز الثاني.

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