اونلاين | يلا شوت جوال AlAhly دون تقطيع اليوم| ماتش الأهلي ضد انبي يوتيوب livehd7 كول كورة أون لاين

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يلا شوت تشكيلة الأهلي المتوقعة أمام انبي

قبل بدء موعد مباراة الأهلي وانبي اون سبورت كورة ستار جول الاسطورة، يتشوق محبي نادي القرن في كل أرجاء الوطن العربي لمعرفة تشكيلة اللاعبين التي ستخوض اللقاء المرتقب، حيث من المُرجح أن يبدأ الأوروجواياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق بتلك التشكيلة: حراسة المرمى: محمد الشناوي، خط الدفاع: علي معلول، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، خط الوسط: عمرو السولية، كريم نيدفيد، خط الوسط الهجومي: حسين الشحات، ناصر ماهر، جيرالدو أو “رمضان صبحي”، وفي الهجوم : جونيور أجايي.

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وسيغيب عن المارد الأحمر في هذا اللقاء الكثير من اللاعبين، أبرزهم صالح جمعة وأحمد فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان ومروان محسن وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وغيرهم.

يعتبر الماجيكو محمد أبو تريكة ومحمد بركات هما الأكثر تسجيلاً للأهداف في مواجهات الفريقين بالدوري المصري، حيث سجل كلاً منهما سبع أهداف.

تقابل الأهلي مع إنبي في 6 مباريات في كأس مصر والسوبر المحلي، تمكن الأحمر من الانتصار في خمس مواجهات مقابل خسارته للقاء وحيد.