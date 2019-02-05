اونلاين | مباشر.مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر بتاريخ 05-02-2019 الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباشر.مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر بتاريخ 05-02-2019 الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنبي Vs الأهلي. البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 13). القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport . الملعب : استاد بترو سبورت . المعلقين : أيمن الكاشف ( ON ) + محمد عفيفي ( Nile ) . موعد المباراة : 7:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 6:00 مساءاً بتوقيت مصر . 6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . 6:00 مساءاً بتوقيت الأردن. 6:00 مساءاً بتوقيت سوريا . 6:00 مساءاً بتوقيت لبنان . 7:00 مساءاً بتوقيت العراق . 6:00 مساءاً بتوقيت السودان . 7:00 مساءاً بتوقيت اليمن . 6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا . 5:00 مساءاً بتوقيت تونس . 5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر . 5:00 مساءاً بتوقيت المغرب . 8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات. 7:00 مساءاً بتوقيت البحرين. 8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان. 7:00 مساءاً بتوقيت الكويت . 7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

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