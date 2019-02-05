اونلاين | مشاهدة مباراة Ahly TV رابط يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر اليوم يلا شوت (بث مباشر)

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يعود الأهلي للمشاركة في الدوري الممتاز، عندما يحل في السادسة مساء الثلاثاء، ضيفا على ملعب بتروسبورت لمواجهة إنبي في مباراة مؤجلة من الجولة 13 للمسابقة.
المباراة تأتي بعد توقف قصير خاض خلاله الأهلي مواجهة قوية السبت الماضي أمام سيمبا التنزاني بملعب برج العرب، انتهت لصالحه بنتيجة 5-0، ليتصدر مجموعته بدوري أبطال إفريقيا.
ورغم تفوقه التاريخي في مبارياته أمام إنبي، إلا أن لقاء الثلاثاء لن يكون نزهة بالنسبة للفريق الأحمر، الطامح لمواصلة مسيرته نحو قمة الدوري الممتاز.
الأهلي يعاني من ضغط المباريات حيث سيكون مطالبا بمواجهة حرس الحدود يوم الجمعة المقبل، قبل السفر إلى تنزانيا لمواجهة سيمبا الثلاثاء المقبل.
الحالة التي يعيشها الأهلي تجبره على اللعب بأقل مجهود في كل مباراة، بعد تحقيق الهدف منها، وهو ما أدلى به محمد يوسف المدرب العام للفريق، عقب مباراة سيمبا الذي أحرز فيها الفريق 5 أهداف جميعها في الشوط الأول.مشاهدة مباراة Ahly TV رابط يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر اليوم يلا شوت (بث مباشر)
مباراة الاهلي وإنبي اليوم بث مباشر، يستعد المارد الأحمر للدخول في مواجهة شرسه أمام خصم عنيد وهو نادي إنبي مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 5 فبراير 2019 ويأتي ذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر 5-2-2019.
ويستضيف فريق إنبي نظيره الأهلي، خلال المواجهة التي تجمع الثنائي على ملعب بتروسبورت في مسابقة الدوري المصري وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.
ويخوض فريق الأهلي المواجهة المرتقبة ضد إنبي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصاراً عريضاً على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة بالجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.
ويحاول المارد الأحمر حصد الثلاث نقاط خصوصاً أنه يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد خوض 16 جولة بينما إنبييتواجد بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.
وستكون مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر قناتي أون سبورتبصوت أيمن الكاشف وأيضا قناة النيل للرياضة بتعليق المتميز محمد عفيفي.
ويتيح الخليج 365 مباشر - elfagr Live HD البث المباشر لـمباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم في الدوري المصري.
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