اونلاين | يلا شوت حصري HD | مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم الثلاثاء 5/2/2019 كورة اون لاين | اون سبورت الاهلي ضد انبي ا

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مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر اليوم الثلاثاء 5/2/2019 رابط كورة لايف بث حي ماتش الاهلي ضد انبي يوتيوب مباشر في اللقاء المؤجل من الجولة 13 لبطولة الدوري المصري، حيث يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فريق انبي على أرضية ملعب بتروسبورت، ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز اليوم لرفع رصيده والاقتراب من الزمالك المتصدر بقوة حتى الآن معولا على استعادة الاهلي لعافيته من جديد بعد استعادة جهود بعض المصابين منهم صلاح محسن وأجاي ورامي ربيعة وعلي معلول فهل سينجح الأهلي في خطف الثلاث نقاط من الفريق البترولي العنيد أم يكون لفريق انبي رأي آخر، هذا ما سنعرفه عبر قناة on sport مشاهدة مباراة الأهلى وإنبى بث مباشر في الدوري المصري يلا شوت.

كورة اون لاين بث مباشر مباراة الاهلي وانبي ، يدخل المارد الأحمر لقاء اليوم منتشيا بالفةو الساحق الذي حققه في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا على حساب سيمبا التنزاني حيث أنه بهذا الانتصار حافظ على صدارته لمجموعته برصيد 7 نقاط، كما أنه حقق تقدم في مباريات الدوري المصري جعله يحتل المركز الثالث برصيد 33 نقطة حصدهم من خوض 16 مباراة فاز في 10 مباريات منها بينما تعادل في 3 مباريات وخسر أيضا 3 مباريات ليأتي خلفا لفريق بيراميدز الذي يحتل وصافة الدوري برصيد 42 نقطة في حين يتصدر الفارس الأبيض قمة الدوري برصيد 45 نقطة، ويفتقد الأهلي جهود عدد كبير من لاعبيه نظرا لكثرة الاصابات التي تضرب صفوف الاهلي ومنهم أحمد فتحي، مروان محسن، محمد محمود، محمد نجيب، ورمضان صبحي وياسر ابراهيم، وليسعى المارد الأحمر لتحقيق الفوز اليوم لرفع رصيده وتقليل الفارق بينه وبين الزمالك المتصدر الدوري المصري بقوة حتى الان، حيث يعول الاهلي على اصرار اللاعبين على الفوز والمعنويات العالية والثقة لدى اللاعبين الذين يخوضوا لقاء اليوم رافعين شعار لابديل عن الفوز يلا شوت مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي كورة ستار.

رابط لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي وانبي، بينما على الجانب الاخر يخوض فريق انبي لقاء اليوم وهو في المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة حققهم من خوض 20 لقاء فاز في 4 مباريات فقط بينما تعادل في 9 مباريات بينما انهزم في 7 مباريات وكانت آخر مبارياته في الدوري أمام المقاولون العرب وانتهت المباراة بالتعادل السلبي ليظل نزيف النقاط المتواصل للفريق البترولي الذي يقدم أداء ضعيف ومستوى غير مستقر هذا الموسم ، لذا يطمح الفريق البترولي عدم الوقوع في فخ التعادلات والبحث عن نغمات الفوز المفقودة من أجل تحسين ترتيبه والابتعاد عن منطقة الهبوط في مباراة قوية وصعبة كون الخصم هو المارد الأحمر الذي يلعب بثقة اليوم من أجل الاقتراب من المنافسة على الصدارة يلا شوت بث مباشر مباراة الاهلي وانبي يوتيوب بدون تقطيع.

موعد مباراة الاهلي وانبي بث مباشر

الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة.

الساعة الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

الساعة السابعة مساءا بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وانبي

سوف يتم نقل بث مباشر مباراة الاهلى وإنبي فى الدورى المصري عبر قناتى أون سبورت ON Sport ويعلق عليها أيمن الكاشف وقناة نايل سبورت Nile Sport ويأتي التعليق بصوت محمد عفيفى.

مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر