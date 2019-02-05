اونلاين | (الدوري المصري) بث مباشر| مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 كورة لايف - كورة اون لاين

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(الدوري المصري) بث مباشر| مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 كورة لايف - كورة اون لاين
أسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة، مباراة إنبي والأهلي، للحكم محمد الصباحي.
ويحل الأهلي ضيفا على إنبي في تمام الساعة السادسة مساءً، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الـ13 بالدوري.
ويعاون الصباحي كلا من أحمد توفيق وشريف عبدالله، بالإضافة لعمرو رمضان حكما رابعا، وسعيد حمزة وحسام الجلاد حكما خامسا.
كما يدير مباراة بتروجيت ودجلة المقررة في تمام الساعة الثالثة عصرًا، الحكم صبحي العمراوي.تقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر لمباراة "الأهلي" و"إنبي"، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول المسابقة بـ33 نقطة، أما إنبي فيحتل المركز الرابع عشر برصيد 21 نقطة.
ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي اليوم، 6 مساءً، عبر قاتي "أون سبورت" و"نايل سبورت"، على استاد بتروسبورت.
ويسعى "الأهلي" لاقتناص الفوز اليوم، من أجل تقليل تقليل فارق النقاط بينه والزمالك متصدر الدوري وبيراميدز بالمركز الثاني.
(الدوري المصري) بث مباشر| مباراة الأهلي وإنبي اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019 كورة لايف - كورة اون لاين
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