اونلاين | بث مباشر.. الأهلي وإنبي في الدوري المصري كورة لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر.. الأهلي وإنبي في الدوري المصري كورة لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم بوابة الخليج 365 بث مباشر لمباراة الأهلي وإنبي في السادسة من مساء اليوم الثلاثاء، على استاد بتروسبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة عشرة لبطولة الدوري المصري.

بث مباشر.. الأهلي وإنبي في الدوري المصري

يحتل النادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إنبي المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.