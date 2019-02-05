اونلاين | رابط سريع الآن يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي اليوم (مباشر) NOW

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وكان الأهلي قد حقق فوزًا في مباراته الأخيرة بالدوري أمام وادي دجلة وتمكن الفريق الأحمر من تحقيق الفوز بهدفين لهدف، بينما تعادل الفريق البترولي سلبيًا أمام المقاولون العرب. واستقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة إنبي. وأفاد مراسل يلاكورة أن هناك مفاضلة في خط الوسط بين كريم نيدفيد أو حسام عاشور العائد من الإصابة، إلى جانب عودة سعد سمير للتشكيل الأساسي للفريق الأحمر بالدوري ليحل بدلًا من ياسر إبراهيم الذي تعرض للإصابة في مباراة دجلة الأخيرة. رابط سريع الآن يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وانبي بث مباشر yalla shoot مشاهدة مباراة الاهلي اليوم (مباشر) NOW

يستقبل فريق إنبي نظيره الأهلي على ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء 5-2-2019، لحساب مؤجلات الجولة الثالثة عشر من مسابقة يستقبل فريق إنبي نظيره الأهلي على ملعب بتروسبورت اليوم الثلاثاء 5-2-2019، لحساب مؤجلات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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ويدخل الأهلي مباراة اليوم وهو قادم من فوز كبير على فريق سيمبا التنزاني بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين بالجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذه النتيجة يتصدر الأهلي مجموعته برصيد 7 نقاط.

يتواجد الأهلي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 33 نقطة، فيما يحل بيراميدز في المركز الثاني والزمالك في صدارة الترتيب، ولعب المارد الأحمر منذ انطلاق الموسم الحالي من الدوري 16 مباراة، وتمكن من الفوز في 10 مباريات، وكان التعادل حاضراً في ثلاثة وخسر مثلهم.

ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي ضد إنبي في مباراة اليوم كالآتي:

محمد الشناوي

علي معلول – سعد سمير – محمد هاني – كريم نيدفيد

حمدي فتحي – عمرو السولية

إسلام محارب – ناصر ماهر – حسين الشحات

جونيور أجايي

سيكون إمكانية مشاهدة مباراة الأهلي وانبي بث مباشر متاحاً عبر شاشة أون سبورت بصوت المعلق أيمن الكاشف، وقناة نايل سبورت بتعليق أيمن عفيفي، وذلك في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 7:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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