اونلاين | رابط يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر اليوم يلا شوت (بث مباشر)

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رابط يلا شوت الجديد.. مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر اليوم يلا شوت (بث مباشر)

مباراة الاهلي وإنبي اليوم بث مباشر، يستعد المارد الأحمر للدخول في مواجهة شرسه أمام خصم عنيد وهو نادي إنبي مساء اليوم الثلاثاء بتاريخ 5 فبراير 2019 ويأتي ذلك في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة عشر من منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز، مشاهدة مباراة الأهلي وإنبي بث مباشر 5-2-2019.

ويستضيف فريق إنبي نظيره الأهلي، خلال المواجهة التي تجمع الثنائي على ملعب بتروسبورت في مسابقة الدوري المصري وذلك اليوم الثلاثاء في تمام الساعة 6:00 بتوقيت مدينة القاهرة و7:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ويخوض فريق الأهلي المواجهة المرتقبة ضد إنبي بمعنويات مرتفعة بعدما حقق انتصاراً عريضاً على سيمبا التنزاني بخماسية نظيفة بالجولة الثالثة من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويحاول المارد الأحمر حصد الثلاث نقاط خصوصاً أنه يحتل حالياً المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 33 نقطة بعد خوض 16 جولة بينما إنبييتواجد بالمركز السادس عشر برصيد 21 نقطة.

وستكون مباراة الأهلي مع إنبي في الدوري المصري الممتاز مذاعة عبر قناتي أون سبورتبصوت أيمن الكاشف وأيضا قناة النيل للرياضة بتعليق المتميز محمد عفيفي.

ويتيح الخليج 365 مباشر - elfagr Live HD البث المباشر لـمباراة الأهلي وإنبي مساء اليوم في الدوري المصري.