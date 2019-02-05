السوشيال ميديا تنتفض بعد إهانة "صلاح".. وشكوى رسمية.. وردود نارية من عمرو أديب وإبراهيم فايق (فيديو وصور)

كتب: ضياء السقا

انتفضت السوشيال ميديا، خلال الأيام الماضية، ضد برنامج تلفزيوني تونسي، بسبب سخريته من محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مما ترتب عليه تقديم شكوى رسمية لتونس، فضلا عن تعليقات غاضبة من جانب بعض الإعلاميين.

سبب الأزمة

ويرجع سبب الأزمة لسخرية برنامج "أمور جدية"، الذي يذاع على قناة تونسية، من صلاح، بطريقة مهينة، مما أثار موجة غضب حادة.

وظهر في البرنامج شخص يرتدي قميص صلاح وشعر مستعار يشبه شعره، وعلق بطريقة مستفزة على صور النجم المصري، وقال في رده على سؤال عن سر تربيته لشعره: "لا أريد حلاقة شعري لأن فيه قمل، ولما أحلق شعري القمل هيموت".

شاهد سخرية البرنامج من صلاح

غضب مواقع التواصل

وعبر رواد مواقع التواصل عن غضبهم من إهانة نجم ليفربول، وأكدوا أن ما حدث يجب ألا يمر مرور الكرام، خاصة أنها ليست المرة الأولى التي يتجاوز فيها هذا البرنامج في حق شخصيات رياضية مصرية، حيث سبق لهم السخرية من رئيس الزمالك.

شكوى رسمية

وفي أول رد فعل رسمي، تقدم مجلس إدارة الجمعية المصرية للإعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى إلى رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس، بشأن الحلقة المسيئة لصلاح.

وقالت المجلس في بيان نشره على صفحته بالفيس بوك: "تقدم مجلس ادارة الجمعية المصرية للاعلام الرياضي المرئي والمسموع بشكوى عاجلة لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس ضد برنامج أمور جدية بقناة الحوار التونسية والتي أساءت للنجم المصري محمد صلاح بصورة استفزت المشاهدين في مصر وتونس معا".

وأضاف البيان: "هذا وقد وعد رئيس الهيئة النوري اللجمي بالتحقيق العاجل في الأمر واتخاذ القرار المناسب، خاصة وأنه سبق وأن قامت الهيئة بلفت نظر القناة في أكثر من مناسبة لخروجها علي النص".

وأكدت الجمعية المصرية في شكواها أن حلقة البرنامج بها نوع من الاستهزاء ضد نجم مثل العالم العربي، مشيرة إلى أنها "تركت آثارا سلبية في الشارع المصري، وبصورة تسيء للعلاقات المميزة التي تربط كافة الأوساط الرياضية المصرية والتونسية".

صورة للشكوي التي تقدمت بها الجمعية لرئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في تونس

إعلامي لبناني يدافع عن صلاح

من جانبه قال الإعلامي اللبناني طوني نصراني إنه ليس ضد السخرية لكنه يرفض الاستهزاء بشخص محبوب من الجماهير مثل محمد صلاح.

وأضاف: "برنامجم فاشل وسخيف، فبتضربوا في الكبار لتحقيق مشاهدات".

رد ناري من أديب

أما الإعلامي عمرو أديب، عبر عن استيائه الشديد من سخرية البرنامج التونسي، قائلًا: "أقدر الهزار بس بيضايقني الهزار البايخ.. فيه فرق بين المزاح والإهانة، وأدرك أن الشعب التونسي يعشق الكرة والنجم المصري محمد صلاح، ولكن البرنامج قرر السخرية منه بطريقة تقترب إلى الإهانة".

وأضاف أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر": "بيقولك شعره فيه قمل وعلطول بيقول بسم الله الرحمن الرحيم ومش عارف وبصراحة أنا بقولهم هي مش معركة مصرية تونسية، ولكن بنقول الناس إنكم زودتوها والراجل ده إحنا بنحبه والطريقة اللي سخروا فيها من صلاح بايخة ورديئة وأذتني ولم نسعد بهذه الطريقة"، وصلاح سيظل فخر العرب والتونسيون يعشقونه".

وتابع: "النيل من شخصية صلاح في برنامج تونسي أمر غير مقبول، ومن الممكن المزاح عن أي شخص بشرط ألا يصل الأمر للإهانة، وصلاح مش فوق الهزار والنقد ولكن لا تهينه أو تقلل منه، ويجب أن يكون فيه اعتذار".

وإبراهيم فايق يرد بقوة

وفي سياق متصل، رد الإعلامي إبراهيم فايق، عبر برنامجه "نمبر وان" بقناة النهار، على السخرية من صلاح، قائلا: "إيه تقل الدم بتاع المذيع ده، إيه المضحك في كده؟!، اللي حصل ده درس في السخافة، لأنهم حاولوا ابتزاز الضحكات عنوة، ووصل الأمر إلى حد الانتقاص من نجم كبير بالنسبة لمصر والعرب وكل العالم".