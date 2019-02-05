قبل مواجهة النجوم بالدوري.. جروس يتسلم تقريرًا فنيًا عن حالة خماسي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365

حرص أمير عزمي مدرب فريق الزمالك على تجهيز تقرير فني عن حالة المستبعدين من رحلة كينيا الأخيرة لتقديمه للمدير الفني السويسري كريستيان جروس.

وكان الزمالك قد خاض مباراة أمام فريق جورماهيا الكيني في افتتاح مشواره بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية وخسر بنتيجة 4-2.

ويستعد أمير عزمي لتقديم تقريرًا فنيًا عن حالة الخماسي (أيمن حفني ومحمد إبراهيم وأحمد مدبولي واحمد سيد زيزو ومحمد عبد السلام) المستبعدين من رحلة كينيا الأخيرة لتقديمه للمدير الفني السويسري.

ويسعى جروس للوقوف على حالة اللاعبين المستبعدين تمهيدًا للاستعانة بهم في المباريات المقبلة في ظل الغيابات التي ضربت صفوف الفريق الأبيض مؤخرًا قبل مواجهة النجوم في الدوري.

وكان الثلاثي محمد إبراهيم وأيمن حفني واحمد مدبولي شاركوا في لقاء ودي مع فريق الشباب أمام المقاصة، بعد استبعادهم من رحلة كينيا.

جدير بالذكر أن الزمالك -متصدر الدوري برصيد 45 نقطة- يستعد لمواجهة نجوم اف سي يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري.