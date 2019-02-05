سولاري: لن يؤثر وجود ميسي من عدمه على تحضيرات الكلاسيكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

تحدث المدرب الأرجنتيني سانتياجو سولاري المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عن مباراة الكلاسيكو المقرر خوضها مساء غد الأربعاء أمام برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، كما لفت إلى أن مشاركة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة من عدمها لن تؤثر على تحضيرات الفريق الملكي.

وخلال المؤتمر الصحفي المنعقد قبل المباراة قال سولاري: "الكلاسيكو مباراة خاصة بين فريقين كبيرين يتنافسان دومًا على عدة ألقاب مثل بوكا - ريفر، و انتر - ميلان، وبالطبع برشلونة - مدريد".

وأضاف: "سنواجه برشلونة بنفس حدة التنافس، نأمل أن نلعب مباراة رائعة ونفوز ، ستكون مباراة جيدة للجميع".

وتابع سولاري: "كل اللاعبين يساهمون بكافة جهودهم، الشيء المهم هو أننا جميعنا متواجدين ونسعى لتحقيق نفس الهدف".

وواصل المدرب الأرجنتيني: "علينا أن نذهب إلى كامب نو ونقدم كل ما لدينا، نريد أن نكون في أفضل وضعية لنا".

وعن مفاتيح لعب ريال مدريد قال: "فاييخو جاهز، من الصعب وضع قائمة معينة، الأهم هو أن الجميع سيخدمون الفريق".

وحوله احتمالية غياب ميسي عن المباراة علق سولاري قائلًا: "في كرة القدم يفضل اللاعبون خوض كل المباريات، نحن فقط نركز على مباراة الغد كلاعبين، وكجهاز طبي وفني.

وبسؤاله عما إذا كانت مشاركة ميسي أو غيابه سيؤثر على استعدادات الفريق قال: "لن يؤثر على الإطلاق، لا يهم ما إذا كان ميسي موجودًا أم لا للتحضير المباراة".

وتحوم الشكوك حول مشاركة ميسي في مباراة الغد بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فالنسيا الأخيرة بالدوري الإسباني.

جدير بالذكر أن سولاري يخوض أول مباراة كلاسيكو وهو على رأس الإدارة الفنية للميرنجي حيث تولى المهام عقب إقالة الإسباني جولين لوبتيجي بعد تراجع أداء الفريق وتذبذب نتائجه والتي كان اخرها السقوط بخماسية مقابل هدف في مباراة الكلاسيكو أمام برشلونة بالدور الأول من بطولة الليجا.