محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ
ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية اليوم الثلاثاء أن الأرجنتينى ليونيل ميسى قائد برشلونة يرغب بشدة فى خوض لقاء الكلاسيكو أمام ريال مدريد الذى يقام غدا الأربعاء فى ذهاب الدور قبل النهائي لكأس ملك أسبانيا.
وقالت الصحيفة: "ميسي من سيحدد قدرته على خوض مباراة الكلاسيكو، وإن كان الأفضل تجنب المخاطرة به، حتى لا يتعرض لضربة جديدة".
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ميسي لديه رغبة مجنونة في خوض المواجهة أمام ريال مدريد؛ بسبب عشقه لكرة القدم، فضلًا عن عدم خوضه لكلاسيكو الدور الأول بالليجا، موضحة أن ميسي سيتم استدعاؤه في قائمة برشلونة الخاصة بالمباراة، ولكن لم يتحدد بعد موقفه من المشاركة.
وغاب ميسي عن مران الفريق الكتالوني أمس الاثنين في إطار استعدادات البلوجرانا للكلاسيكو، متأثرًا بالإصابة التي تعرض لها أمام فالنسيا، مساء السبت، في الجولة الـ22 من الليجا.
كانت هذه تفاصيل خبر تقارير: مشاركة ميسي في الكلاسيكو لم تُحسم.. القرار في يده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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