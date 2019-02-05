بالصور.. تكريم النادي الأهلي في اليوبيل الذهبي لـ«الدفعة 54 حربية»

قامت الدفعة 54 حربية بتكريم النادي الأهلي خلال الحفل الذي أقامته في أحد فنادق القاهرة بمناسبة اليوبيل الذهبي الخاص بها.

وكانت اللجنة العليا للدفعة 54 حربية برئاسة لواء مدفعية زكريا سراج الدين قد وجهت الدعوة للأهلي لحضور حفل اليوبيل الذهبي لها؛ من أجل تكريمه بصفته نادي القرن الإفريقي وثاني أكثر الأندية تتويجا بالبطولات القارية على مستوى العالم، بالإضافة إلى الدور الوطني المشرف للنادي الأهلي.

وحضر الحفل المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي، حيث تسلم درع الدفعة 54 حربية نيابة عن الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة، في حضور كل من إبراهيم الكفراوي ومحمد الجارحي ومحمد سراج الدين أعضاء مجلس الإدارة.

وكان حفل اليوبيل الذهبي للدفعة 54 حربية قد شهد حضور نخبة كبيرة من الشخصيات العامة وأسر قيادات القوات المسلحة الذين ساهموا في إنجازات مصر؛ من بينهم أسرة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ممثلة في كريمته هدى عبدالناصر، وأسرة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وأسرة الفريق علي فهمي ممثلة في نجله الفريق محمد علي فهمي قائد القوات الجوية الحالي، وأسرة الفريق سعد الدين الشاذلي.