لاعب وحيد يغيب عن “الملكي” في الكلاسيكو

أنهى ريال مدريد اليوم استعداداته لخوض مباراة الكلاسيكو أمام غريمه برشلونة غداً الأربعاء في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم على ملعب كامب نو.

ويحظى مدرب الفريق “الملكي”، سانتياغو سولاري، بجميع لاعبي الفريق الأول تحت إمرته، باستثناء خيسوس باييخو، الذي يقترب من العودة للملاعب.

أما الحارس الثالث للفريق، لوكا زيدان، فيعالج هو الآخر من إصابة عضلية، لكنه لا يؤثر على الفريق الأول.

وشارك في تدريب الفريق الأول جميع اللاعبين المتاحين، إضافة إلى خابي سانشيز، والحارس الشاب دييغو ألتوبي من الرديف.

وينتظر أن يعود للمشاركة مع الفريق الأول في كامب نو كل من كيلور نافاس وداني كارباخال وفاران ومارسيلو وكروس وفاسكيز، الذين غابوا عن مواجهة ألافيس بالدوري والتي فاز بها الريال بمباراته الخامسة على التوالي.