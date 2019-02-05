تعادل سلبي بين بتروجت ووادي دجلة في الشوط الأول

كتب - عبدالرحمن ابوهاشم

انتهى الشوط الأول من مباراة بتروجت ضد وادي دجلة بالتعادل السلبي من دون أهداف في المواجهة التي تجمع الفريقين على ستاد السويس

الجديد، ضمن منافسات الجولة 21 بالدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط متوسط المستوى، وحاول لاعبو وادي دجلة السيطرة

على مجريات اللعب، ولكن من دون خطورة على المرمى، في حين اكتفى لاعبو بتروجيت بالدفاع والاعتماد على الهجمات المرتدة، ولكن من دون فرص حقيقية على المرمى، لينتهي الشوط بالتعادل السلبيز.