شاهد.. مهارات وأهداف كريستيانو رونالدو مع يوفنتوس في عيد ميلاده الـ 34

كتبت: سارة جاب الله

هنأ نادي يوفنتوس الإيطالي، كرستيانو رونالدو لاعب الفريق الأول لكرة القدم عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم بعيد ميلادة الـ 34.

وانهال النادي بالمديح على النجم البرتغالي رونالدو من خلال الحساب الرسمي للسيدة العجوز على تويتر: "اليوم ولد الأفضل، اليوم ولد الصاروخ، اليوم ولد الدون يا سادة، عيد ميلاد سعيد يا كرستيانو".

ويعد رونالدو من أفضل لاعبي الكرة في العالم ويعتبره الكثيرون من أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم، وحصل "الدون" على الكرة الذهبية خمس مرات كأفضل لاعب في العالم، وهو أول لاعب يفوز بأربعة أحذية ذهبية أوروبية.

وقد فاز رونالدو بـ 27 بطولة رسمية في مسيرته، من ضمنها خمسة ألقاب دوري،

وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا ولقب واحد في بطولة أمم أوروبا.

ويسجل رونالدو الأهداف بغزارة وهو الهداف التاريخي لعدة بطولات رسمية حيث حصل على لقب الهداف التاريخي للدوريات الخمس الكبرى الأوروبية (399) ودوري أبطال أوروبا (120) وبطولة أمم أوروبا (9) فضلًا عن أنه أكثر من صنع أهداف في دوري أبطال أوروبا (34) وبطولة أمم أوروبا (6) وقد سجل 680 هدفًا في مسيرته مع الأندية والمنتخب الوطني.