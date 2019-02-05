ريال مدريد يواجه برشلونة في الكلاسيكو دون غيابات

كتبت: سارة جاب الله

أنهى فريق ريال مدريد, تحضيراته, مساء اليوم الثلاثاء, إستعداداً لمواجهة فريق برشلونة في الكلاسيكو, بذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب ” كامب نو ”.

وقال سولاري المدير الفني للفريق الملكي خلال المؤتمر الصحفي للقاء أن جميع اللاعبين مستعدين للمباراة وأكد على تواجد إيسكو ولا يوجد أي

غيابات لدى صفوف الفريق.

وأضاف سولاري عن ميسي: "في حال شارك ميسي أو لا ، هذا شيء لا يؤثر علينا ، و لا على استعدادنا للمباراة، ونطمح للعب مباراة رائعة غداً ، كما نفعل في المباريات السابقة ونفوز".

وأشار أن سولاري استدعى كذلك المدافع خافي سانشيز والحارس ألتوبي , وبدأت الفريق التدريبات بالروندو ، ثم مارسوا تدريبات امتلاك الكرة والضغط , ولعبوا مباريات في حقل صغير وانتهوا التدريبات بالتسديد على المرمى.

وسيتوجب على المدرب سانتياجو سولاري استبعاد العديد من اللاعبين في مباراة الغد , حيث هناك عدة أسماء ستتابع الكلاسيكو من المدرجات, وذلك بسبب توافر جميع اللاعبين لدى المدرب قبل الكلاسيكو المرتقب.