تعرف على تشكيل بتروجت أمام وادى دجلة

مباراة بتروجت ووادي دجلة كتب- صبري حافظ: أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت التشكيل الذي سيخوض به لقاء وادى دجلة، بعد قليل، بستاد السويس الجديد بالجولة 21 للدوري الممتاز. ويضم التشكيل محمد بونجا لحراسة المرمى ، وفي الدفاع حمادة طلبة وابراهيم القاضي واحمد عبد الرسول واحمد سالم " صافي" وفي الوسط احمد العجوز وحميد ماو وشكرى نجيب واحمد زولا وابراهيم القاضي وفي الهجوم محمد فييرا. يذكر أن بتروجت في المركز الـ18 والأخير برصيد 15 نقطة ودجلة في المركز الـ17 برصيد 20 نقطة.

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