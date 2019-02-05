اونلاين | مشاهدة مباراة بتروجت ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 5-2-2019 في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة بتروجت ووادي دجلة بث مباشر اليوم الثلاثاء 5-2-2019 في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستأنف اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام مع دقات الثالثة عصرًا حيث يستضيف بتروجت نظيره وادى دجلة على استاد الجيش بالسويس فى مواجهة نارية بين الفريقين فى صراع الهبوط .

وخسر بتروجت من المصرى البورسعيدى بهدف دون رد فيما خسر وادى دجلة من الأهلى بهدفين مقابل هدف، ويحتل بتروجت المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 2 وتعادل فى 9 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 26 هدف فيما يحتل وادى دجلة المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة بعد أن لعب 20 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى مثلهم وخسر 10 مواجهات وسجل لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 32 هدفًا .

وتعد مباراة الليلة الظهور الأول لمحمد عودة مديرًا فنيًا لبتروجت بعد توليه المسئولية خلفًا لمؤمن سليمان، وطالب عودة لاعبيه بتحقيق انتصار طال انتظاره لمحاولة بدأ خطة انتشال الفريق البترولى من دوامة الهبوط بينما يسعى اليونانى جونيس المدير الفنى لوادى دجلة لخطف النقاط الثلاث بعد خسارته الأخيرة أمام الأهلى التى وصفها بغير المستحقة بعد أداء فريقه فى الشوط الثانى من اللقاء.