اونلاين | بث مباشر الأهلي وإنبي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر الأهلي وإنبي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على إنبي في استاد بتروسبورت يوم الثلاثاء القادم 5 فبراير 2019، الموافق 30 جمادى الأولى 1440 هجريًا، وذلك في اللقاء المؤجل من الجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز 2018-19.

حقق الشياطين الحُمر فوزًا كبيرًا بخماسية دون رد على حساب فريق سيما التنزاني، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، وبهذا الانتصار رفع المارد الأحمر رصيده للنقطة السابعة وظل على صدارة المجموعة، أما في الدوري فيحتل أبناء القلعة الحمراء المركز الثالث، برصيد 33 نقطة خلف بيراميدز والزمالك صاحب الصداراة، فبعد أن خاض الفريق 16 مباراة، استطاع أن يحقق الفوز في 10 مباريات، وتعادل في ثلاث، وخسر مثلهم.

يقدم فريق إنبي موسمًا غير مقنعًا حتى الآن في الدوري، فكانت آخر مبارياته أمام فريق المقاولون العرب وانتهت بالتعادل السلبي، ويحتل الفريق حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة متساويًا بالنقاط مع فريق النجوم صاحب المركز الثالث عشر، واستطاع الفريق البترولي أن يحقق الانتصار في أربع مباريات، وتعادل في تسع مواجهات وتلقى سبع هزائم.

موعد مباراة الأهلي ضد إنبي والقنوات الناقلة

البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 13).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 + Nile Sport .

الملعب : استاد بترو سبورت .

المعلقين : أيمن الكاشف ( ON ) + محمد عفيفي ( Nile ) .

موعد المباراة :

7:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

6:00 مساءاً بتوقيت مصر .

6:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

6:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

6:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

6:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

7:00 مساءاً بتوقيت العراق .

6:00 مساءاً بتوقيت السودان .

7:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

6:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

5:00 مساءاً بتوقيت تونس .

5:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

5:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

8:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

7:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

8:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

7:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

7:00 مساءاً بتوقيت قطر.

4:00 مساءاً بتوقيت موريتانيا.

7:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

4:00 مساءاً بتوقيت غرينتش GMT .

الغيابات والتشكيل المتوقع للأهلي

يعاني الأهلي في الفترة الأخيرة من عدد من الغيابات في صفوفه بداعي الإصابة مثل، مروان محسن، أحمد فتحي، محمد نجيب، محمد محمود، حمدي فتحي، وينضم إليهم الثنائي ياسر إبراهيم ورمضان صبحي بعد تعرضهم لإصابة في مباراة وادي دجلة الأخيرة بالدوري، ولن يفتقد الشياطين الحُمر أي لاعب آخر بداعي الإيقاف.

سيدخل المدرب مارتن لاسارتي بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع في مركز حراسة المرمى بمحمد الشناوي، وأمامه الرباعي على معلول، سعد سمير، محمد هاني، كريم نيدفيد، وفي الوسط سيعود عاشور بجانب السولية بعد تعافيه من الإصابة، وأمامهم الثلاثي حسين الشحات، إسلام محارب، ناصر ماهر، وفي الأمام جونيور أجايي.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - سعد سمير - محمد هاني - كريم نيدفيد

حمدي فتحي - عمرو السولية

إسلام محارب - ناصر ماهر - حسين الشحات

جونيور أجايي

الغيابات والتشكيل المتوقع لإنبي

لا توجد غيابات في صفوف إنبي قبل مباراة الأهلي المؤجلة من الجولة 13 في الدوري المصري الممتاز بداعي الإصابة أو الإيقاف، وسيكون الفريق كامل العدد في هذا اللقاء.

سيبدأ المدرب علي ماهر بنفس طريقته المعتاد عليه منذ توليه المهمة، وسيدفع برامي صبري وأحمد صابر في قلب الدفاع، وسيعتمد على عمر بسام ومن خلفه الثلاثي الهجومي محمود قاعود، محمود غالي، محمد شيكا.

عمرو حسام

عمرو الحلواني - رامي صبري - أحمد صابر - علي فوزي

محمد أشرف روقا - عماد فتحي

محمود قاعود - محمود غالي - محمد شيكا

عمر بسام