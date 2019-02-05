رياضة | أسطورة إنجلترا يصدم ليفربول

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تحدث جيمي كاراجير، أسطورة الكرة الإنجليزية السابق، عن فريقه السابق ليفربول، الذي تعادل أمس الإثنين، أمام

وست هام يونايتد بهدف لمثله، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال كارجير في تصريحات صحفية: "أداء ضعيف حقا، أعتقد أن هناك العديد من اللاعبين الذين كان ادائهم ضعيفًا. لدى مانشستر يونايتد تشكيلة أفضل منهم وأعتقد أننا لا نرى إشارات تذكر على ذلك، مركز الظهير الايمن. ارتكب كلوب خطأ كبير في السماح لـ كلاين بالذهاب، لا أفهم لماذا فعل ذلك".

وأضاف: "أعلم أن هناك إصابات ( بعد ان غادر كلاين) ولكنك لست بحالة جيدة لكي تسمح له بالرحيل ، في هذه اللحظة جيمس ميلنر لعب في مركز الظهير الايمن مرتين، عندما تشاهده يلعب بالظهير، لا يمكنك أن تصدق أنه لعب بشكل جيد، بدأ وكأنه شخص غير مناسب تماما".

وأضاف قائلاً: "نابي كيتا، الذي دفع أموالاً كبيرة له، في وسط الملعب يستمر في خسارة الكرة، لا يبدو فيرمينو نفسه، صلاح لم نرى أي شيء منه الليلة، هذا هو القلق، ليس من حيث الضغط في الدوري".

وواصل: "في الواقع ، عندما يكون هناك عدد قليل من الإصابات في مراكز مختلفة، لا يبدو الأمر كما لو كان في فريق ليفربول الحقيقي الذي رأيناه خلال آخر 4 أو 5 أشهر، إنه لا يشعرنا تمامًا بالامان".