رياضة | فينيسيوس جونيور جوهرة البرازيل الطامح للتوهج في الكلاسيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينيسيوس جونيور جوهرة البرازيل الطامح للتوهج في الكلاسيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قررت إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الاستعانة بالأرجنتيني سانتياجو سولاري خلفاً للمقال جولين لوبيتيجي بعد تذبذب مستوى الفريق وسوء النتائج في شهر أكتوبر من العام الماضي 2018 وفور تولي سولاري قرر تغيير جلد الفريق نهائياً.
واعتمد سولاري في سياسته الجديدة على الزج باللاعبين الشباب وتجديد الدماء حيث قرر ضخ الكثير من الوجوه الشابة في التشكيلة الأساسية للملكي وذلك حتى يستعيد الفريق بريقه وتوهجه والتقدم في بطولة كأس ملك إسبانيا حتى وصل إلى الدور نصف النهائي ويستعد لمواجهة فريق نادي برشلونة يوم غداً الأربعاء.
ويعتبر فينيسيوس جونيور واحد من اللاعبين الذين أعاد لهم سولاري بريقهم المفقود في عهد سولاري حيث نجح اللاعب في حجز مكان أساسي له في تشكيلة الفريق وتفوق على بعض الجنود القديمة في الفريق أمثال ماركو أسينسيو وفرانشيسكو أيسكو.
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